Южноуральский парламент обновился наполовину

Почти половина депутатов пришли в Законодательное собрание Челябинской области впервые.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 24 сентября, председатель избирательной комиссии Челябинской области вручил мандаты депутатов регионального парламентария победителям выборов, прошедших 13 сентября.

После череды внутрипартийных расторговок стали известны имена парламентариев, прошедших в состав заксобрания по партийным спискам.

Так, от партии «Единая Россия» в состав областного парламента вошли: Владимир Мякуш, Олег Голиков, Павел Киселев, Давид Альтман, Лена Колесникова, Олег Цепкин, Евгений Андреев, Максим Романов, Дамир Утарбеков, Александр Журавлев, Александр Лазарев, Юрий Карликанов, Евгений Илле, Андрей Еремин и Дмитрий Клеутин. 6 из 15 членов фракции – новички. Кроме того, 28 депутатских кресел «партии власти» достались при голосовании по одномандатным округам. Среди «единороссов»-одномандатников 10 новичков.

«Справедливую Россию» в новом составе законодательного собрания будут представлять Василий Швецов, Ольга Мухометьярова, Владимир Бекишев, Павел Жолобов и Александр Долгушин, прошедшие по партийным спискам, а также двое одномандатников – Дмитрий Сумин и Дмитрий Ларин. Интересно, что из семи «справедливороссов» в предыдущем составе участвовала только Ольга Мухометьярова.

Фракцию КПРФ составят Игорь Егоров, Константин Куркин (оба были и в прежнем составе ЗСО), Сергей Нациевский и Арман Аракелян. Интересно, что г-н Аракелян изначально намеревался идти в региональный парламент во главе списка ЕР по Калининскому избирательному округу, но после поражения на праймериз ушел к коммунистам. Мандат депутата ему достался после отказа от него нескольких «списочников».

От ЛДПР в новый состав парламента вошли Алексей Беседин (член предыдущего состава ЗСО), Евгений Рева и Оксана Астапенкова.

«Зеленую альтернативу» будет представлять Михаил Махов, заседавший ранее во фракции КПРФ. «Партию пенсионеров» – Степан Фирстов и Владимир Владимирский.

Таким образом, на сегодня из предыдущего состава Законодательного собрания Челябинской области депутатские кресла сохранили 32 парламентария из 60. При этом в большей степени обновили свои списки представители оппозиции. Фракция «партии власти» обновилась на треть.

Челябинск, Виктор Елисеев

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