Опера с «фоном»: для облицовки челябинского театра использовали опасный гранит

Ремонт Челябинского театра оперы и балета вызывает все больше вопросов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», депутат Центрального районного совета Челябинска Елена Вахтина направила в прокуратуру запрос о качестве ремонтных работ в Челябинском театре оперы и балета.

Парламентария интересует новая облицовка памятника культуры. Мало того, что выполнены облицовочные работы были вопреки позиции Госкомитета по охране объектов культурного наследия Челябинской области (правда, предыдущего его руководства). По мнению Елены Вахтиной, использовавшийся при замене облицовке не соответствовал техническому заданию контракта на проведение работ.

«По техзаданию подрядчик должен был использовать гранит 1 класса, – рассказала депутат. – Насколько я знаю, его должны были привезти из Ленинградской области. Но на самом деле для облицовки закупили гранит с месторождения в Свердловской области, 3 класса. Такой материал используют только в дорожном строительстве».

Но больше всего парламентария и общественников возмутило даже не качество гранита. «Этот материал «фонит», – рассказала Елена Вахтина. – Мы замерили радиационное излучение, и оказалось, что оно превышает допустимые значения!"

На прошлой неделе депутат направила по поводу обескураживающих открытий горожан запрос в прокуратуру Центрального района. Надзорное ведомство уже начало проверку. По словам Елены Вахтиной, несоответствие использованного материала по классу уже подтверждено специалистами.

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