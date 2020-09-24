В Чебаркуле полиция открыла огонь по уходившему от погони авто

В Чебаркуле инспектор ДПС открыл стрельбу по убегавшему автомобилю.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, инцидент произошел в ночь на 24 сентября.

Сотрудники дорожно-патрульной службы ОГИБДД МО МВД «Чебаркульский» обратили внимание на странно движущийся автомобиль ВАЗ-21099. Требования инспекторов ДПС об остановке водитель проигнорировал и попытался скрыться.

Полицейские бросились за ним. Уходя от погони, водитель отечественного авто совершал опасные маневры, создавая угрозу жизни и здоровью горожан. Чтобы остановить машину, полицейским пришлось открыть по нему огонь из табельного оружия.

После попадания автомобиль врезался в дорожное ограждение, водитель был задержан. Им оказался 24-летний житель Чебаркульского района. Молодой человек был пьян и не имел водительских прав.

Задержанный привлечен к административной ответственности по нескольким статьям КоАП: управление автотранспортом лицом, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления, отсутствие страхового полиса, повреждение дорожных сооружений и невыполнение законных требований сотрудника полиции об остановке транспортного средства. За управление автомобилем в нетрезвом состоянии мужчину приговорили к 10 суткам административного ареста.

Челябинск, Виктор Елисеев

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