В Челябинской области безработных оставили без пособий

Южноуральцы не могут получить пособия по безработице.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в сентябре многие жители Челябинской области, стоящие на учете в службе занятости, не могут получить положенное им пособие. При этом в управлении по труду и занятости населения региона проблему упорно отрицают.

По словам южноуральцев, кто-то еще не получил выплаты за август, хотя раньше пособие перечисляли в течение недели после регистрации или перерегистрации в службе занятости.

При этом в различных муниципалитетах дела обстоят по-разному. Например, жительница Магнитогорска рассказала, что задержка по выплате пособия составила уже две недели. Зато ее супруг, вставший на учет в соседнем Кизильском районе, пособие получил. Но почему-то без «детских».

«В центре занятости задержка уже две недели! 9 сентября у меня была перерегистрация, после которой выплата так и не поступила. При звонках сотрудники прямым текстом отвечают, что денег нет. Все на выборы потратили, – цитирует 74.ru одну из безработных. – Мне назначено максимальное пособие плюс выплаты 6000 на двоих детей. В общей сложности – 19 400 рублей в месяц. Когда будут – неизвестно, точных сроков не говорят. Ситуация просто ставит нас за грань выживания».

Кто-то из южноуральцев рассказывает, что в службах занятости винят Москву: якобы, федеральный центр не перечислил деньги региону, и не только Челябинской области. Об ответах со ссылкой на отсутствие финансирования рассказывают многие безработные. Южноуральцев просят подождать еще неделю. Но то же самое говорили и неделю назад, сетуют они.

Между тем, в главном управлении по труду и занятости населения настаивают: выплаты производятся, никаких задержек нет, а информация о выплатах ежедневно публикуется на официальном сайте ведомства.

И действительно, такая информация есть. Например, на 24 сентября, по данным управления, за сентября выплачено пособий на общую сумму 493 миллиона 4 тысячи рублей (+ 5,5 миллиона за прошедший день).

Впрочем, возможно, объяснение разночтений в позициях чиновников и простых южноуральцев можно найти в истории одной из женщин, также не получавшей еще пособия. «Мой инспектор утверждает, что в программе отмечено «выплата произведена». Я уже в банк звонила, думала, может, что-то со счетом. Но там ответили, что все в порядке, зачислений не было..." – рассказала челябинка.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 24.09.20

В Чебаркуле полиция открыла огонь по уходившему от погони авто. / «Если детей забирать, должники еще быстрее бы расплачивались»: в Госдуму внесена поправка о запрете изымать домашних животных. / Опера с «фоном»: для облицовки челябинского театра использовали опасный гранит. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»