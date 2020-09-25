За четыре дня от ковида скончались семеро южноуральцев

Четвертый день подряд в Челябинской области фиксируются смерти от коронавируса.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области, на утро 25 сентября в регионе подтверждено 16329 случаев заболевания COVID-19 (+ 81 новое подтверждение ко вчерашнему дню, из них школьники – 6 человек).

Больных COVID-19 – 3166 человек. Классов в Челябинской области, закрытых по предписанию Роспотребнадзора по выявленным случаям COVID-19 – 1.

За прошедшие сутки выписаны 44 человека. Всего 12659 пациентов выздоровели и выписаны из больниц.

Скончались 3 человека. 46-летний южноуралец и пациентка 52 лет – от COVID-19, 73-летний пенсионер – от других причин (ковид сопутствующий).

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 25.09.20

В Челябинской области безработных оставили без пособий. / В Чебаркуле полиция открыла огонь по уходившему от погони авто. / «Если детей забирать, должники еще быстрее бы расплачивались»: в Госдуму внесена поправка о запрете изымать домашних животных. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»