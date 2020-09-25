В Златоусте потолок рухнул на пенсионерку

В Златоусте потолок упал на голову ветерана труда.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в домах Златоуста на людей продолжают падать потолки. Об этом активисты общественной организации «Гражданский патруль».

К общественникам обратилась дочь ветерана труда. Пожилая женщина живет в старом разваливающемся доме на улице Братьев Пудовкиных. В середине сентября пенсионерка оказалась в самом центре коммунального ЧП.

«Шестнадцатого сентября моя мама вышла на кухню общего пользования набрать картошки, и ей прямо на голову обрушилась штукатурка с потолка. В этой же кухне не так давно проваливался пол, аж видно было подвал, его мы заделали своими силами, так как управляющая компания никак не реагирует на наши жалобы, зато квитанции на ремонт и содержание жилья присылают исправно каждый месяц! В подъезде очень сильно воняет канализацией, потому что в подвале уже который год по щиколотку воды. Наша мама вызывала слесарей в надежде, что они откачают воду, так они просто посмеялись над ней и ушли», – рассказала жительница Златоуста.

Городские активисты обратились в ГЖИ с просьбой выдать предписание на устранение нарушений и обязать УК отремонтировать помещение. Общественники отметили, что уже не впервые обращают внимание на падающие на головы людей потолки в Златоусте.

«В прошлый раз потолок упал на ребенка, сегодня – на ветерана труда. При этом она не имеет долгов, исправно оплачивает счета и никак не заслужила насмешек. Жилищный фонд города находится в удручающем состоянии, при этом никаких решений этой проблемы нет. Вместо того, чтобы помогать пострадавшим, городские власти сочиняют все новые и новые опровержения», – заявляют в общественной организации.

Челябинск, Виктор Елисеев

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