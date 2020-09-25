В торговых центрах Челябинска продолжится вакцинация от гриппа

В предстоящие выходные в торговых комплексах Челябинска вновь пройдет вакцинация.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в предстоящие выходные в городе продолжат свою работу мобильные пункты вакцинации в 8 торговых центрах. Всего за три прошедших уикенда сентября вакцинацию в городских ТК прошли уже более 3,5 тыс. человек.

Расписание на эти выходные:

26 сентября 10:00 – 16:00 ТРК «Куба» (ул. Цвиллинга, 25, 1 этаж, справа от входа);

26 сентября 11:00 – 16:00 «Торговый центр» (ул. Каслинская, 64, 1 этаж, секция 81);

26 сентября 10:00 – 18:00 ТК «Стрелец» (ул. Дзержинского, 93а, 2 этаж, секция 87);

26 сентября 9:00 – 15:00 «Леруа Мерлен» (Копейское шоссе, 64, 2 этаж);

26 – 27 сентября 10:00 – 16:00 ТРК «Горки» (ул. Артиллерийская, 136, вход со стороны а/д Меридиан, затем направо);

27 сентября 10:00 – 16:00 ТРК «Радуга» (ул. Российская, 194, 2 этаж, у эскалатора);

27 сентября 9:30 – 15:00 ДЦ «Импульс» (ул. 50-летия ВЛКСМ, 16, 1 этаж, центральный холл);

27 сентября 10:00 – 18:00 ТРК «Алмаз» (Копейское шоссе, 64, 1 этаж, центральный вход).

Для того чтобы пройти процедуру, понадобится паспорт, полис ОМС и письменное согласие, которое оформляется на месте. Перед прививкой проводится медицинский осмотр, врач определяет возможные противопоказания, а после прививки дает устные рекомендации. Вся процедура занимает 10-15 минут.

Челябинск, Виктор Елисеев

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