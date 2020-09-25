В Копейске таможенники и полиция вышли на крупную партию контрабандных сигарет и водки

Сигареты и алкоголь без маркировки выявили уральские таможенники.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Уральского таможенного управления, более 4,5 тысяч пачек сигарет и 1580 бутылок алкогольной продукции выявили в ходе совместного рейда сотрудники Челябинской таможни и отдела МВД России по Копейску.
Обнаруженные в одной из торговых точек и на складах города товары оказались немаркированными акцизными марками России, и поэтому запрещены к обороту на внутреннем рынке страны.
Сигареты, водка и коньяк известных мировых брендов без акцизных марок и специальных идентификационных знаков предназначались для реализации в розницу.
Табачная и алкогольная продукция изъята из оборота. Рассматривается вопрос о возбуждении дел об административных правонарушениях.
Челябинск, Виктор Елисеев
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