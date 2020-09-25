Главного по общежитиям Снежинка осудили за присвоение полумиллиона рублей

В Снежинске осужден бывший руководитель бюджетного учреждения за присвоение полумиллиона рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Снежинский городской суд признал мужчину виновным в присвоении, совершенном с использованием своего служебного положения.

Судом установлено, что южноуралец, являясь директором МБУ «Объединение муниципальных общежитий г. Снежинска», в 2014 году фиктивно трудоустроил своего знакомого на должность слесаря-сантехника на 0,5 ставки, установив ему надбавки за качество, стимулирующие выплаты и доплаты, размеры которых не соответствовали размерам оплаты труда действующих слесарей-сантехников.

При этом приятель по просьбе «главного по общежития» передал ему банковскую карту, с которой тот и снимал зарплату виртуального сотрудника. В течение 2014-2018 годов он присвоил свыше 422 тысяч рублей.

В ходе предварительного следствия вернул учреждению 340 тысяч рублей.

Суд лишил бывшего директора права занимать в органах местного самоуправления связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий должности в течение ближайших четырех лет.

Также судом удовлетворен гражданский иск прокурора города на сумму 82 тысяч рублей в интересах бюджетного учреждения

Приговор не вступил в законную силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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