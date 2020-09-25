90-летней старушке из Миасса грозит 20 лет за торговлю героином

90-летнюю жительницу Миасса поймали на торговле героином.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 90-летнюю пенсионерку полиция Миасса задержала при попытке сбыть 13 граммов героина.

В отношении старушки возбуждено уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 228.1 УК РФ («Сбыт наркотиков в крупном размере»). Максимальное наказание по данной статье – 20 лет лишения свободы. Сейчас пенсионерку поместили под домашний арест.

При этом в полиции не исключают, что старушка могла курировать сеть более мелких распространителей наркотиков.

Челябинск, Виктор Елисеев

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