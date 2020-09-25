В Челябинске отказались судить соратникам экс-губернатора

Челябинский областной суд не будет рассматривать уголовное дело в отношении депутата Госдумы Вадима Белоусова.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского областного суда, инстанция приняла решение о переносе рассмотрения уголовного дела в отношении бизнес-партнера экс-губернатора Михаила Юревича депутата Госдумы Вадима Белоусова и его тещи Маргариты Бутаковой в Московский городской суд.

В суде объяснили свою позицию тем, что местом окончания предполагаемого преступления является Москва. «Получение участниками организованной группы в период времени с июня 2011 года по декабрь 2012 года части взятки в размере свыше 89 миллионов рублей в Челябинске, как отражено в обвинительном заключении, не имеет юридического значения для определения территориальной подсудности уголовного дела», – уточнили в пресс-службе суда.

Напомним, 16 сентября уголовное дело в отношении Вадима Белоусова и его тещи Маргариты Бутаковой, обвиняемых в получении взятки в особо крупном размере, поступило в Челябинский областной суд.

По версии следствия, с 2010 по 2014 годы Белоусов и Бутакова совместно с экс-губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем и иными лицами получили взятку от представителей дорожно-строительного холдинга за оказание общего покровительства деятельности входящих в него предприятий. Всего в указанный период на территории Москвы и Челябинска участники организованной преступной группы получили взятку на общую сумму более 3 миллиардов рублей.

В ходе предварительного следствия по ходатайству Генеральной прокуратуры получено согласие Госдумы на лишение Вадима Белоусова депутатской неприкосновенности и привлечение его к уголовной ответственности.

Бывший губернатор Челябинской области Михаил Юревич объявлен в международный розыск.

Как уже сообщал «Новый День», Белоусов и Бутакова виновными себя не признают. В феврале прошлого года Бутакова обратилась с открытым письмом к спикеру Госдумы Вячеславу Володину и генеральному прокурору Юрию Чайке, в котором заявила об «изощренной афере, придуманной для того, чтобы освободить от уголовной ответственности воров и мошенников», виновных в многомиллиардных хищениях из бюджета».

По словам Бутаковой, обвинение в отношении нее и зятя (Белоусова) выдвинуто исключительно для того, чтобы освободить от уголовной ответственности бизнесменов Сергея Вильшенко, Алексея Башаева и Константина Овчинникова. В 2014 году их обвинили во взяточничестве, но потом статьи переквалифицировали и дела закрыли за истечением срока давности и ввиду отсутствия состава преступления. После этого письма в истории всплыло имя действующего на тот момент Бориса Дубровского, которого буквально через месяц отправили в отставку.

Следствие по уголовному делу в отношении Белоусова и Бутаковой было закончено в январе нынешнего года. В конце августа Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение. На момент поступления в суд уголовное дело содержит 122 тома.

Челябинск, Виктор Елисеев

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