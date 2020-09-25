«Любовь зла». Интернет-ухажер дважды обокрал челябинку

Интернет-поклонник украл у челябинки драгоценности, а потом – деньги на их выкуп.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Советского района Челябинска направило в суд уголовное дело в отношении 28-летнего горожанина, обвиняемого краже и мошенничестве.

По версии следствия, в декабре 2019 года челябинец познакомился с 27-летней женщиной на сайте знакомств. В новогоднюю ночь 2020 года молодой человек пришел к своей «Джульетте». Воспользовавшись доверием челябинки, «ухажер» похитил ее золотые украшения общей стоимостью 59 тысяч рублей. Ювелирные изделия он сдал в несколько ломбардов города.

После этого он возобновил переписку с ней и убедил перевести ему 17 тысяч рублей для выкупа украшений. Женщина поверила горожанину и перевела деньги. Конечно, украшения он не выкупил, а полученные деньги потратил на себя.

Уголовное дело направлено в Советский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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