В Магнитогорске умер завотделением больницы с подозрением на COVID-19

Скончался заведующий терапевтическим отделение магнитогорской больницы с предварительным диагнозом «коноавирусная инфекция».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 25 сентября, скончался заведующий первым терапевтическим отделением участковой службы поликлиники №1 ГАУЗ «Городская больница №3» Юрий Ишимов. Эту информацию подтверждает пресс-служба министерства здравоохранения Челябинской области.

По предварительной информации, у медика был положительным первый тест на COVID-19. Как пишет «Верстов.Инфо», Ишимову было 58 лет. Помимо заведования отделением, он также был участковым врачом.

Челябинск, Виктор Елисеев

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