«Смотритель» кладбищ Магнитогорска предстанет перед судом за многомиллионную взятку

Руководитель муниципального учреждения, контролирующего работу кладбищ, предстанет перед судом за взятку.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора муниципального казенного учреждения «Комбинат похоронно-ритуальных услуг города Магнитогорска», обвиняемой в мошенничестве, превышении должностных полномочий и получении взятки.

По данным следствия, женщина в 2011-2018 годах незаконно, без заключения договоров аренды предоставила организации земельные участки для осуществления коммерческой деятельности, получив за это свыше 2,7 млн рублей в качестве взятки. Кроме того, неоднократно начисляла себе заработную плату за дни, когда находилась на отдыхе за пределами области.

Преступление выявлено сотрудниками ГУ МВД России по Челябинской области, которые осуществляли оперативное сопровождение уголовного дела.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 25.09.20

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