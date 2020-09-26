В Челябинской области за сутки умерли пять человек с COVID-19

Пятеро южноуральцев с коронавирусной инфекцией скончались за сутки.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области, на утро 26 сентября в регионе подтверждено 16412 случаев заболевания COVID-19 (+ 83 новых подтверждения ко вчерашнему дню, из них школьники – 7 человек).

Больных COVID-19 – 3229 человек. Классов в Челябинской области, закрытых по предписанию Роспотребнадзора по выявленным случаям COVID-19 – 1.

За прошедшие сутки выписаны 15 человек. Всего 12674 пациента выздоровели и выписаны из больниц.

Скончались 5 человек. От COVID-19 – 52-летняя пациентка. Еще четверо южноуральцев – от хронических заболеваний (ковид сопутствующий).

Челябинск, Виктор Елисеев

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