Бизнесу Южного Урала рекомендовали перевести часть сотрудников на удаленку

В Челябинской области предприятиям и учреждениям рекомендуют перевести на дистант часть работников.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе губернатора Челябинской области, соответствующее распоряжение подписал глава Южного Урала Алексей Текслер.

Согласно документу, руководителям предприятий и организаций внебюджетного сектора рекомендуется разрешить части сотрудников работу в дистанционном формате. Их количество работодатель определяет самостоятельно с учетом необходимости сохранения основных рабочих процессов, соблюдения интересов потребителей.

Также планируется перевод на работу в дистанционном режиме части административного персонала государственной и муниципальной службы.

️При этом, сотрудники социальных учреждений и организаций, предоставляющих услуги населению (школы, детские сады, больницы и т.д.), продолжают работу в обычном режиме. Их перевод на дистант не планируется.

Челябинск, Виктор Елисеев

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