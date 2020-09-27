Еще один южноуралец умер от коронавируса

Всего за сутки скончались 5 человек с COVID-19.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области, на утро 27 сентября в регионе подтверждено 16493 случая заболевания COVID-19 (+ 81 новое подтверждение ко вчерашнему дню, из них школьники – 6 человек).

Больных COVID-19 – 3224 человек. Классов, закрытых по предписанию Роспотребнадзора по выявленным случаям COVID-19 – 1.

За прошедшие сутки выписан 81 человек. Всего 12755 пациентов выздоровели и выписаны из больниц.

Скончались 5 человек. Мужчина 63 лет от COVID-19. Еще четверо южноуральцев – от других причин (ковид сопутствующий).

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 26.09.20

Бизнесу Южного Урала рекомендовали перевести часть сотрудников на удаленку. / В Челябинской области за сутки умерли пять человек с COVID-19. / Новый валютный обвал: биржевой курс евро превысил отметку в 91 рубль. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»