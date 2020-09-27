«Четвертые сутки ада»: смог снова прописался в Челябинске

Над Челябинском и пригородами четвертые сутки висит смог.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», смог накрыл Челябинск еще до официального объявления синоптиков о неблагоприятных условиях. Но даже после введения режима «черного неба» промышленники не стали прилагать особых усилий для нивелирования вредного воздействия на атмосферу, и смог продолжает висеть над городом.

«27 сентября. Четвертые сутки ада», – мрачно констатируют горожане. И далее начинают перечислять, где челябинцы испытывают все прелести отвратительно грязного воздуха. И хотя вчера, 26 сентября, замминистра экологии Виталий Безруков заявлял, что жалуются на качество атмосферы, в основном, жители Металлургического и Тракторозаводского районов областного центра, в соцсетях география намного шире.

«Северо-запад. Жесть просто. Запах гари почувствовали еще за 10 км до въезда в Кременкуль. Когда ветра показатель в районе 30», – рассказывает один из челябинцев. «ЧТЗ, Чурилово. Конструктора Духова. Дышать просто невозможно», – присоединятся к нему горожане. «Не только у вас, но и в Ленинском, третий день», – пишут жители района в комментарии от 26 сентября.

«Весь город в вонючей дымке», – подводят итог челябинцы. «Тошнит весь день», – жалуются южноуральцы.

К ним присоединяются и жители окрестностей. «Копейск тоже задыхается от гари уже третьи сутки», – сообщают жители города-спутника.

Мало изменилась ситуация и сегодня, 27 сентября. Первые впечатления челябинцев уже появились в социальных сетях. «Мимо ЧТЗ проезжали, там капец», – пишут горожане.

Челябинск, Виктор Елисеев

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