В Челябинске стартовал отопительный сезон

Власти Челябинска объявили о старте отопительного сезона.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, глава города Наталья Котова подписала распоряжение о начале отопительного сезона 2020-2021 годов с сегодняшнего дня, 28 сентября.

«Мы напоминаем, что для заполнения всей системы миллионного города может потребоваться несколько дней, – уточняют чиновники. – Все службы, обеспечивающие запуск отопления в жилой фонд, работают круглосуточно».

Подключение к теплу социальных объектов (по заявкам руководителей) составляет на сегодняшний день порядка 90%.

Челябинск, Виктор Елисеев

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