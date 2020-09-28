Челябинец погиб, врезавшись в дорожную машину

В Челябинске водитель погиб, врезавшись в машину, выполнявшую дорожные работы.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГИБДД Челябинска, трагедия произошла в воскресенье, 27 сентября, в 22:20 на улице Игуменка.

54-летний водитель, управляя автомобилем «Дэу Матиз», не выбрал безопасную скорость движения и дистанцию, в результате чего совершил столкновение с впереди движущимся в попутном направлении грузовым автомобилем «Урал», выполнвшимл дорожные работы (мойка дорожного ограждения).

«В результате ДТП водитель автомобиля «Дэу Матиз», который неоднократно привлекался сотрудниками ГИБДД за различные нарушения правил дорожного движения от полученных травм скончался на месте происшествия», – рассказали представители силового ведомства.

Челябинск, Виктор Елисеев

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