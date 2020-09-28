Число южноуральцев, заболевших коронавирусом, превысило 16,5 тысяч

В Челябинской области вновь растет число больных коронавирусной инфекцией.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области, на утро 28 сентября в регионе подтверждено 16572 случая заболевания COVID-19 (+ 79 новых подтверждения ко вчерашнему дню, из них школьники – 6 человек).

Больных COVID-19 – 3288 человек. Закрытых по предписанию Роспотребнадзора по выявленным случаям COVID-19 классов – 1.

За прошедшие сутки выписаны 11 человек. Всего 12766 пациентов выздоровели.

Скончались 4 человека, у всех COVID-19 был сопутствующим заболеванием.

Челябинск, Виктор Елисеев

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