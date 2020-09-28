После жалоб горожан мэрия Челябинска готовится включить подрядчика в реестр недобросовестных поставщиков

Власти Челябинска решили включить одного из подрядчиков в реестр недобросовестных поставщиков.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ранее челябинцы пожаловались на отсутствие благоустройства у остановки общественного транспорта «Свинокомплекс». После многочисленных жалоб представители ОНФ провели аудит территорий, которые должна была обслуживать компания «Мегастрой».

«Бросать работу на полпути, судя по результатам анализа ОНФ, – фирменный стиль подрядчика, – рассказали общественники. – Практически все его объекты не завершены и находятся в брошенном состоянии, а качество сделанного вызывает у экспертов ОНФ большие вопросы. Речь идет про благоустройство по Новоградскому проспекту и массу не доделанных или откровенно халтурно исполненных переездов через трамвайные пути (теперь знаем, кому говорить спасибо за эту наболевшую челябинскую проблему)».

В пресс-службе мэрии сообщили, что и у городских властей есть множество претензий к подрядчику. «Компания выиграла несколько торгов. В соответствии с действующим законодательством комитетом дорожного хозяйства были заключены контракты, подрядчик приступил к работам в срок, – рассказали в администрации. – Некоторые объекты были выполнены в срок, на некоторых действительно фиксируются длительные задержки. Ситуация весь дорожный сезон находится под контролем, все нарушения фиксируются, с подрядчиком ведется претензионная работа, как это предусмотрено законом. Самые грубые нарушения зафиксированы не на остановке «Свинокомплекс» и Новоградском проспекте, а на перекрестках с трамвайными путями. По контракту компания «Мегастрой» должна отремонтировать 19 перекрестков до 16 октября. На сегодняшний день подрядчик к работам не приступал».

Как уточнили в мэрии, комитет дорожного хозяйства инициировал процедуру по включению ООО «Мегастрой» в реестр недобросовестных поставщиков.

Челябинск, Виктор Елисеев

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