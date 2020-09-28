Сотрудники скорой помощи Магнитогорска вышли на пикет

Медики Магнитогорска недовольны простоями бригад скорой помощи.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», акция протеста состоялась в воскресенье, 27 сентября.

На пикет, проходивший в рамках федеральной акции «Заплатите за ковид» вышли сотрудники станции скорой медицинской помощи Магнитогорска. Поводом послужили то, что не все медики получают обещанные выплаты за ковид, а также длительные простои бригад в очереди на КТ.

«К сожалению, проблема ковидных выплат есть, в том числе и в нашем городе, – цитирует «Верстов.Инфо» главу независимого профсоюза работников городской станции скорой помощи «Действие» Азамата Мустафина. – Только тому медику доплачивают ковидные, у чьего пациента анализ подтвержден. Мы считаем, что это неправильно. Остальные также выезжают к таким же больным, и никто не дает гарантии, болен он коронавирусом или нет».

Недовольны медики и многочасовым сопровождением пациентов на КТ. Причем если раньше это занимало 4-5 часов, сейчас время увеличилось. Между тем, выросло число других обращений на станцию скорой помощи – число звонков доходит до 800 за смену. «А мы в это время находимся десять часов, например, в городской больнице №1 и ждем, когда же освободится компьютерный томограф, – замечают работники. – Мы уже работаем на пределе. И дальше так продолжаться, естественно, не может. Но нас из руководства никто слышать не хочет».

Однако, в минздраве претензии медиков отметают. Чиновники настаивают, что проблема выплат находится на особом контроле ведомства, причем «ковидные» получает более широкий круг сотрудников, нежели установлено на федеральном уровню стимулирующих выплат находится на особом контроле.

Что касается длительного ожидания бригадой пациента на КТ (вместо возможности перевозки его, например, другой машиной), это объясняется, прежде всего, заботой о безопасности, настаивают в региональном минздраве.

Челябинск, Виктор Елисеев

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