В Челябинской области больше 500 классов закрыли на карантин

На Южном Урале растет число школьников, переведенных на дистант из-за ОРВИ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на утро 28 сентября на дистанционное обучение из-за ОРВИ переведены учащиеся 506 классов. Кроме того, полностью на карантин закрыты 11 школ. Эти данные озвучило министерство образования и науки региона.

Таким образом, по сравнению с пятницей, число классов, переведенных на дистант, увеличилось на 7, также к списку добавилась еще одна школа.

Челябинск, Виктор Елисеев

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