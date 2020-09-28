В Челябинске перед судом предстанут похитители канализационного коллектора

Прокуратура Челябинска направила в суд уголовное дело о похищении коллектора.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Челябинска утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 9 южноуральцев. Они обвиняются в краже, совершенной группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, а также в приведении в негодное для эксплуатации состояние объектов жилищного и коммунального хозяйства.

«По версии следствия южноуральцы в период с марта 2018 по апрель 2019 года на территории Челябинска совершили хищение напорного коллектора, предназначенного для транспортировки хозяйственно-фекальных сточных вод от насосной станции до приемной камеры очистных сооружений канализации», – рассказали в прокуратуре.

Установлено что соучастники получили от неустановленного лица схему резервного напорного коллектора, используемого на случай аварийной ситуации, и похитили часть труб на участке по Свердловскому тракту, сдав их в пункты приема металлолома.

Всего южноуральцы демонтировали 180 погонных метров трубы весом 94 тонны на общую сумму около 1,7 миллиона рублей, чем привели в негодность объект жизнеобеспечения, принадлежащий МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» Челябинска.

Уголовное дело направлено в Курчатовский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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