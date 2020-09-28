«Единая Россия» потеряла собрание депутатов в одном из районов Челябинской области

Брединское районное собрание депутатов возглавила представительница КПРФ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», «Единая Россия» не смогла провести своего человека на пост председателя муниципального собрания в Бредах.

Первое заседание брединского парламента шестого созыва прошло на минувшей неделе. Главным вопросом стало избрание спикера. По данным издания «Сельские новости», было выдвинуто две кандидатуры: Петр Бедаш от ЕР и Жанна Артеменко от КПРФ. С перевесом в два голоса победу одержала представительница оппозиции.

Интересно, что выборы в районный парламент, проходившие 13 сентября, «партия власти» формально выиграла. Из 15 мандатов ей достались 6, в 5 округах победу одержали самовыдвиженцы, в 3 – представители КПРФ. Еще в одном выборы не состоялись: против единственной кандидатуры высказались две трети проголосовавших.

Таким образом, самая большая фракция в Брединском собрании депутатов оказалась у «Единой России». Но это не помогло ей утвердить в должности спикера своего представителя: все депутаты-самовыдвиженцы поддержали Жанну Артеменко.

Отметим, что во главе брединского парламента предыдущего созыва стоял «единоросс» Анатолий Качура.

Челябинск, Виктор Елисеев

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