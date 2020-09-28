На Южном Урале обоснуются заморозки

Синоптики пообещали Челябинской области ночные заморозки.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском гидрометцентре, предстоящей ночью в регионе ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, местами туманы, которые сохранятся и утром.

Температура атмосферного вохдуха в ночь на вторник, 29 сентября, будет 0, +5 градусов, в горах и низинах заморозки до -5 градусов по Цельсию. Днем потеплеет до 14-19 градусов выше нуля. Дневные температуры в аналогичном диапазоне сохранятся и на следующие двое суток – 30 сентября и 1 октября.

Кроме того, ночью и 30 сентября, и 1 октября также ожидаются заморозки до -3 градусов.

В Челябинске в ближайшие три ночи температура воздуха будет +3, +5 градусов. Днем во вторник ожидается +14, +16. Далее будет только теплеть. В среду, 30 сентября, синоптики обещают днем +15, +17. В первый день октября потеплеет до +16, +18 градусов по Цельсию.

Челябинск, Виктор Елисеев

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