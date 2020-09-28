В Варненском районе на пост главы претендуют два кандидата

В одном из южноуральских муниципалитетов закончили прием документов на пост главы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», прием документов на участие в конкурсе на должность главы района в Варне закончили на минувшей неделе.

Конкурс запланирован на 11 ноября. Свои пакеты документов на участие в нем подали лишь два кандидата: нынешний глава Константин Моисеев и его подчиненный – начальник отдела по делам ГО и ЧС Юрий Панасенко.

Напомним, ранее стало известно о завершении приема документов на пост главы Кыштыма. Там конкурс также ограничится выбором из двух кандидатов – действующего мэра Людмилы Шеболаевой и ее зама.

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