Руководство аэропорта «Челябинск» накажут за нарушение масочного режима

Аэропорт «Челябинск» попал под санкции Роспотребнадзора.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского народного фронта, территориальное управление Роспотребнадзора возбудило административное дело в отношении руководства аэропорта «Челябинск» после жалобы общественной организации.

Общественники с 20 по 23 сентября проводили аудит соблюдения в аэропорту масочного режима. В итоге активисты пришли к выводу, что на авиапредприятии пренебрегают контролем за соблюдением установленного властями области режима: средств индивидуальной защиты не было не только у пассажиров, но и у некоторых сотрудников действующих на территории аэропорта организаций. Кроме того, не соблюдалась и социальная дистанция. При этом разъяснительной работы о необходимости соблюдения масочного режима также не проводилось.

Общественники пожаловались в Роспотребнадзор. В свою очередь, надзорный орган возбудил административное дело в отношении руководства авиапредприятия.

Челябинск, Виктор Елисеев

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