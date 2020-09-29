За сутки выздоровели от коронавируса в 12 раз меньше южноуральцев, чем заболели

В Челябинской области продолжает расти число заболевших COVID-19.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области, на утро 29 сентября в регионе подтверждено 16655 случаев заболевания COVID-19 (+ 83 новых подтверждения ко вчерашнему дню, из них школьники – 3 человека).

Больных COVID-19 – 3360 человек. Классов, закрытых по предписанию Роспотребнадзора по выявленным случаям COVID-19 – 1.

За прошедшие сутки выписаны 7 человек. Всего 12773 пациента выздоровели и выписаны из больниц.

Скончались 4 человека. У всех ковид был сопутствующим заболеванием.

Челябинск, Виктор Елисеев

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