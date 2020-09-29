В Магнитогорске заведующую детским садом наказали за падение ребенка из окна

В Магнитогорске заведующая детским садом привлечена к ответственности за получение травм воспитанником.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Ленинского района Магнитогорска выявило нарушения законодательства в ходе проверки, проведенной после ЧП в дошкольном образовательном учреждении.

Установлено, что в июле 2020 года один из воспитанников в возрасте 1 года 9 месяцев, оказавшись без контроля воспитателей, забрался на подоконник, расположенный в ясельной группе на первом этаже здания, и выпал из незакрытого окна, получив травмы лица и головы.

По данному факту главе Магнитогорска прокурором внесено представление об устранении нарушений закона, по результатам рассмотрения которого заведующая дошкольным учреждением привлечена к дисциплинарной ответственности.

Также в отношении нее возбуждено дело об административном правонарушении. В итоге, мировой судья оштрафовал педагога на 10 тысяч рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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