Челябинец отдал почти миллионный кредит мошенникам, предложившим «спасти» его счет

Житель Челябинска отдал 900 тысяч рублей неизвестным, представившимся «охотниками за аферистами».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УМВД по Челябинску, от очередного телефонного мошенника пострадал 46-летний житель Тракторозаводского района.

Звонивший сообщил, что неизвестные пытаются получить доступ к его денежным средствам и попросил оказать содействие в их поимке. Для этого, по словам «охотника за мошенниками», челябинцу необходимо оформить кредит, чтобы на его счетах было достаточно денежных средств. Поверивший ему горожанин пришел в банк, где оформил кредит на сумму около 900 тысяч рублей и обналичил его. После чего по указанию лже-сотрудника банка через банкомат произвел около 60-ти денежных переводов по 15 тысяч рублей на указанные злоумышленником счета.

По данному факту в отделе полиции «Тракторозаводский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ (мошенничество).

В настоящее время сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на раскрытие противоправных деяний и задержание подозреваемых.

Челябинск, Виктор Елисеев

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