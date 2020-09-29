Гендподрядчика «подрезанных» челябинских «Крыльев» банкротят

В компании, аффилированной с семьей экс-губернатора Челябинской области, ввели процедуру наблюдения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», арбитражный суд Челябинской области ввел процедуру наблюдения в отношении АО ПО «Монтажник» по требованию ООО «Символ Бетон», которому компания задолжала 31 миллион рублей.

Следующее заседание суда назначено на 10 марта 2021 года, где планируется оценить результаты процедуры наблюдения.

Отметим, что «Символ Бетон» входит в третью очередь кредиторов компании, аффилированной с семейством бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского. Всего уже 7 контрагентов ПО «Монтажник» подали в суд иски о банкротстве. Кроме того, уже более ста сотрудников фирмы подали в суд иски о выплате задержанной заработной платы.

Напомним, о компании активно заговорили в 2018 году, когда она заключила несколько контрактов на выполнение работ по возведению конгресс-холла «Крылья» – одного из знаковых объектов, который планировалось построить к саммитам ШОС и БРИКС 2020 года. Правда, к тому времени АО «ПО Монтажник» формально сменило собственника.

В итоге конгресс-холл так и не построили (в 2019 году его возведение заморозили по решению нынешнего губернатора Алексея Текслера). Но потратить на подготовку к строительству порядка 2 миллиардов рублей успели.

Челябинск, Виктор Елисеев

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