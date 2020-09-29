Дело о гибели в пригороде Челябинска школьницы, пытавшейся спасти брата от удара током, направили в суд

Прокуратура направила в суд уголовное дело о халатности сотрудника электросетей, приведшей к гибели 12-летней жительницы Челябинской области.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Сосновского района области утвердило обвинительное заключение в отношении местного жителя. Он обвиняется в халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека.

По версии следствия мужчина, являясь мастером участка Сосновского РЭС производственного отделения «Центральные электрические сети» филиала ОАО «МРСК УРАЛА» – «Челябэнерго», пренебрег своими обязанностями. Зная о проведенных ремонтных работах на опоре воздушной высоковольтной линии, расположенной на территории поселка Кисегачинский, он не проконтролировал их качество и не организовал проведение верховых осмотров. В итоге своевременно не был выявлен и устранен дефект, угрожающий безопасности жизни людей.

В августе 2019 года из-за погодных условий, сопровождающихся грозовым фронтом и сильным порывистым ветром, на опоре, расположенной на территории частного домовладения, произошло замыкание, и часть площади вблизи опоры оказалась под напряжением.

Впоследствии 6-летний мальчик, находясь у опоры, получил удар электрическим током, что привело к причинению тяжкого вреда его здоровью. Его 12-летняя сестра, пытаясь оттащить брата от опоры, также получила электротравму, от которой скончалась в больнице.

Уголовное дело направлено в Сосновский районный суд Челябинской области для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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