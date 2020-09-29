На Южном Урале завоют сирены

2 октября в Челябинской области состоится проверка системы оповещения населения.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, в рамках Всероссийской тренировки по гражданской обороне 2 октября в период с 11:00 до 14:00 будет проведена плановая проверка региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения с включением электросирен и громкоговорителей, в том числе электросирен локальных систем оповещения потенциально-опасных объектов.

Кроме того, в 11:45 местного времени в течение одной минуты будет осуществлено замещение сигнала цифрового наземного телевизионного вещания передачей в эфир тестового информационного сообщения (т.е. на экране телевизора появится заставка с информационным текстом). Также с 11:45 до 11:47 через домофонную сеть компании ООО «Интерсвязь» будет произведен запуск проверочного сообщения.

Также в ходе комплексной проверки систем оповещения задействуются терминальные ОКСИОН и средства отображения информации, установленные в местах с массовым пребыванием людей, в том числе в общественном транспорте.

С 13:20 минут до 13:25 минут будет произведен запуск электросирен и пунктов речевого оповещения комплексной системы экстренного оповещения населения (КСЭОН) муниципальных образований и оповещения (ЛСО) потенциально-опасных объектов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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