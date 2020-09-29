В Челябинской области больницы вновь перепрофилируют под ковидные базы

Медицинские учреждения Южного Урала возвращают в статус госпитальных баз.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», областные власти вновь разворачивают на площадях медицинских учреждений госпитальные базы для больных COVID-19. Об этом сообщила вице-губернатор региона Ирина Гехт.

«Мы разворачиваем новые госпитальные базы, сейчас еще три готовятся. В Челябинске закрываем под базу долечивания кожно-венерологический диспансер на Блюхера. Сейчас смотрим в области кожно-венерологические диспансеры, которые тоже могут рассматриваться как базы долечивания», – рассказала чиновница.

На данный момент в Челябинске отделения для больных COVID-19 действуют в ОКБ №2 и №3, ГКБ №5, №8 и №11. Кроме того, со следующей недели больных коронавирусной инфекцией могут направлять в областной перинатальный центр на улице Тимирязева.

Напомним, на Южном Урале продолжается рост заболеваемости COVID-19. Так, за минувшие сутки выздоровели всего 7 южноуральцев, в то время как подтвердился диагноз у 83 пациентов. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 16 665 случаев коронавируса, на 29 сентября больных COVID-19 – 3360.

Челябинск, Виктор Елисеев

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