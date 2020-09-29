Южноуральца, вырезавшего пять человек, включая ребенка, отправили в психушку

В Челябинской области суд рассмотрел уголовное дело об убийстве 4 взрослых и малолетнего ребенка.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, сегодня, 29 сентября, верховный суд региона вынес решение по уголовному делу в отношении жителя Нязепетровского района, убившего двух мужчин, двух женщин и 4-летнего мальчика.

Напомним, трагедия произошла 4 мая 2019 года в доме по улице Паромская в Нязепетровске. Мужчина распивал спиртные напитки с хозяевами и их знакомыми. При этом среди гостей была женщина, пришедшая с четырехлетним сыном и годовалой дочерью.

«В ходе совместного распития спиртного на фоне развившегося временного психического расстройства в период запоя, мужчина без какого-либо мотива нанес поочередно каждому из потерпевших множественные удары ножом в различные части тела», – рассказали в прокуратуре. От полученных ран мужчины 31 и 34 лет, женщины 26 и 31 года и 4-летний мальчик скончались. Годовалая девочка во время жуткой расправы спала в коляске во дворе дома.

Решением Челябинского областного суда освобожден от уголовной ответственности, в отношении него применены принудительные меры медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационаре специализированного типа.

Челябинск, Виктор Елисеев

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