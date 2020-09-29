Челябинцы опровергают уверения чиновников о времени ожидания КТ: слепая горожанка ждала «скорую» пять дней

Преподаватель ЮУрГУ с подозрением на COVID-19 пять дней ждала приезда скорой помощи.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», среднее время ожидания компьютерной томографии в Челябинской области из-за загруженности бригад скорой помощи составляет двое суток. Об этом сегодня заявила вице-губернатор Ирина Гехт.

Однако слова чиновницы опровергает история преподавательницы ЮУрГУ, которая ждет этой диагностики с минувшей пятницы.

Как рассказала женщина, инвалид первой степени по зрению, они с мужем (оба – с подозрением на коронавирус) ждали приезда «скорой», которая должна отвести их на КТ, пять дней. Супруга она уговорила отвезти одного из друзей. К самой женщине так никто и не приехал.

Лишь после того, как информация появилась в прессе, к ситуации подключились городские власти. В пресс-службе мэрии заявили, что к челябинке направлена бригада скорой помощи, сообщил «Первый областной», а пациентка взята на контроль.

Задержки с приездом медиков в администрации связали с сезонным ростом заболеваемости ОРВИ.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 29.09.20

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