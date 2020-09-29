Областном аптечному складу придется заплатить многомиллионный штраф за сговор с южноуральским минздравом

Минздраву Челябинской области, ГКУ «Центр организации закупок в сфере здравоохранения» и АО «Областной аптечный склад» не удалось доказать свою правоту в споре с УФАС.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в поле зрения антимонопольщиков попала система проведения совместных торгов лечебными учреждениями за счет средств ОМС для этого использовалась программа «Андора», принадлежащая Областному аптечному складу. В региональном Минздраве рекомендовали больницам направлять заявки на поставку лекарственных средств и изделий медицинского назначения только через «Андору».

В результате АО «Областной аптечный склад» (ОАС) получало приоритетный доступ к информации о потребностях в медикаментах. Кроме того, ОАС были созданы условия для возможности вносить свою информацию в базу данных программы «Андора», используемую лечебными учреждениями и организаторами торгов.

«При этом министерство и казенное учреждение не предпринимали каких-либо мер для прекращения доступа сотрудников АО «ОАС» к информации, содержащейся в базе данных, – подчеркивают в УФАС Челябинской области. – В результате при проведении совместных торгов большинство контрактов было заключено с АО «ОАС», многие из которых заключены по итогам несостоявшихся закупок».

Антимонопольная служба признала их действия при закупках препаратов в больницах региона согласованными. За нарушение требований закона о защите конкуренции «Областной аптечный склад» оштрафован на 11,4 миллиона рублей. Должностное лицо минздрава Челябинской области оштрафовано на 15 тысяч рублей, а должностное лицо ГКУ «Центр организации закупок в сфере здравоохранения» – на 20 тысяч.

«Областной аптечный склад» с таким решением не согласился и попытался его оспорить. Однако законность решения ФАС подтвердили Арбитражный суд Челябинской области, Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд, а теперь и суд кассационной инстанции.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 29.09.20

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