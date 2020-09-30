В Челябинске из-за утреннего тумана закрыли аэропорт

Пассажиры десятка рейсов вынуждены уже несколько часов ждать вылета из Челябинска.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», утром сегодня, 30 сентября, Челябинск окутал густой туман. Из-за этого аэропорт прекратил прием рейсов и отложил вылет самолетов.

По данным онлайн-табло, последними перед закрытием прибывшими рейсами оказались борты из Москвы и Санкт-Петербурга, прилетевшие с некоторым опережением графика в 04:04 и 04:31 соответственно. После этого небо над столицей Южного Урала закрыли. В качестве расчетного времени прибытия следующего рейса (из Сургута) на табло указано 10:50.

Задерживается посадка самолетов из Симферополя, Москвы, Волгограда, Ростова, Минеральных Вод и двух рейсов из Санкт-Петербурга. Время задержки составляет от 1,5 до 5 часов.

Кроме того, задерживается вылет борта до Ростова. По остальным рейсам идет регистрация и посадка, но вылеты после 06:37 пока не осуществлялись.

Челябинск, Виктор Елисеев

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