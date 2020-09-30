В Челябинске ограничивают движение по Свердловскому проспекту, маршруты общественного транспорта изменены

В Челябинске меняют маршруты и графики движения общественного транспорта по Свердловскому проспекту.

Как сообщили РИА «Новый День» в мэрии, изменения связаны с реконструкцией дорожного полотна в районе перекрестка с проспектом Победы.

Так как во время ремонтных работ нельзя будет поворачивать со Свердловского проспекта на проспект Победы в обоих направлениях, автобусы №12, 18, 25с, 34, 39, 45, 49, 91 в сторону Теплотехнического института будут поворачивать со Свердловского проспекта на улицу Островского, затем на Каслинскую и выезжать на проспект Победы.

Схема движения в сторону Комсомольского проспекта не меняется. Трамваи и троллейбусы будут двигаться по обычному маршруту, но с измененным графиком – с 5:00 до 22:00.

Автомобилистам поворот налево со Свердловского на Победы тоже будет запрещен в обоих направлениях.

Ограничения вводятся с 1 октября. График ремонтных работ: с 22:00 1 октября до 5:00 6 октября и с 22:00 7 октября до 5:00 14 октября.

Челябинск, Павел Зварзин

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