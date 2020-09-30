В Челябинской области от коронавируса умер еще один человек

В Челябинской области за сутки подтверждено 85 новых случаев COVID-19. Среди заболевших 7 школьников. На картин закрыт 1 класс.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», минздрав региона сообщил еще о трех умерших зараженных. Непосредственно от инфекции скончалась 64-летняя женщина. Еще у двоих причной смерти стали хронические заболевания.

Всего с начала пандемии в области выявлены 16 тысяч 740 инфицированных. 484 из них скончались (непосредственно от коронавируса – 124).

Челябинск, Ольга Арсентьева

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