Скоростная электричка между Челябинском и Магнитогорском начнет курсировать в ноябре

Областные власти заявили о досрочном запуске «Ласточки» между Челябинском и Магнитогорском.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства транспорта России, о запуске скоростного электропоезда между двумя главными городами Южного Урала речь шла на встрече губернатора Челябинской области Алексея Текслера и главы федерального ведомства Евгения Дитриха.

«Как сообщил глава региона, в ноябре текущего года планируется запустить электропоезда «Ласточка» между Челябинском и Магнитогорском. Это позволит значительно сократить время в пути между городами по сравнению с действующим автобусным сообщением», – рассказали в пресс-службе министерства.

Напомним, ранее власти Челябинской области заявляли о планах запуска скоростного электросообщения между областным центром и Магниткой в начале 2021 года.

В настоящее время прорабатывается расписание движения «Ласточки». Согласно базового сценария, утром электричка будет выезжать из Магнитогорска в Челябинск, вечером – возвращаться обратно. При этом ходить она будет ежедневно.

Насколько окажется востребован новый вид сообщения, пока неизвестно. Ведь как показал пробный рейс «Ласточки», выполненный в 2019 году, дорога будет занимать 4 часа 9 минут. При этом, по данным автовокзала «Челябинск (Центральный)», среднее время поездки из Челябинска в Магнитогорск на автобусе составляет 5 часов 29 минут. Стоимость же проезда на электропоезде в одну сторону год назад оценивалась в 1 тысячу 84 рубля (проезд на автобусе стоит в настоящее время 802 рубля).

Челябинск, Виктор Елисеев

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