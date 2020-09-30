Руководителей челябинского завода будут судить за многомиллионное мошенничество с налогами

В Челябинске передано в суд дело о мошенничестве с налогами на одном из предприятий. Обвинение предъявлено трем руководителям.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре Челябинской области, по версии следствия топ-менеджеры АО «Челябинский завод сварной балки» в 2013-2015 годах включали в налоговую декларацию ложные сведения о якобы имевшихся финансово-хозяйственных взаимоотношениях с номинальными коммерческими организациями. Это позволило им уклониться от уплаты налогов в бюджет в сумме свыше 23,5 млн рублей.

Кроме того, руководителей предприятия обвиняют в обмане должностных лиц налоговой инспекции и незаконном возмещении НДС в размере 1,5 млн рублей, которые были перечислены на расчетный счет организации и потрачены участниками схемы на собственные нужды.

Впоследствии обвиняемые совершили финансовые операции с похищенными денежными средствами, приобретенными в результате совершения мошеннических действий.

В целом, топ-менеджеры обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере), п.п. «а, б» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, полученных в результате преступления, совершенная в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения).

Челябинск, Ольга Арсентьева

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