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Среда, 30 сентября 2020, 13:33 мск

Новости Челябинск

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Щедрость Текслера: власти Южного Урала намерены существенно увеличить долговую нагрузку на бюджет

Долговая нагрузка на бюджет Челябинской области может вырасти вдвое.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», министерство финансов Челябинской области намерено заключить с банками договоры на открытие невозобновляемых кредитных линий на общую сумму 13,58 миллиарда рублей. Это следует из сведений, опубликованных на портале «Госзакупки».

Напомним, в сентябре региональные власти заново объявили торги на право предоставления области кредита. Всего на аукцион было выставлено 12 лотов на открытие кредитных линий на суммы 791,4 миллиона рублей и 2 миллиона рублей. По 4 из 12 аукционов не было подано ни одной заявки.

На оставшиеся 8 заявилось по одному участнику. В итоге торги были признаны несостоявшимися, но их участники – соответствующими требованиям конкурса. А значит, минфин может заключить с ними контракт на предоставление кредитных линий на 13,58 миллиарда рублей.

Среди будущих кредиторов – Сбербанк, Челябинвестбанк и банк «ФК Открытие».

Деньги областные власти намерены направить на первоочередные нужды в случае, если бюджет не сможет обеспечить их финансирование.

Видимо, своеобразной ложкой меда в этой новости стало известие о сокращении государственного долга Челябинской области за восемь месяцев 2020 года на 1,7 миллиарда рублей (10,9%), о чем сообщила контрольно-счетная палата региона.

Впрочем, вряд ли эта новость существенно изменит настроение южноуральцев. Ведь речь идет – ни много, ни мало – об удвоении кредитного бремени на бюджет региона. Получается, что к сентябрю госдолг региона сократился с 15,5 миллиарда до 13,8 миллиарда рублей. Правда, произошло это, как сообщает КСП, «за счет снижения обязательств по госгарантиям».

По сути, речь идет о «бумажной», потенциальной задолженности: государственные гарантии подразумевают обязательство областного правительства погасить кредиты получивших поддержку предприятий, если они сами не смогут рассчитываться своевременно.

В данном же случае речь идет о полноценных кредитах, которые региону придется отдавать с процентами. Это значит, что реальная кредитная нагрузка на областной бюджет вырастет даже больше, чем в два раза.

Челябинск, Виктор Елисеев

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