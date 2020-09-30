4 кило золота и 5 миллионов рублей: на Южном Урале задержали нелегальных торговцев драгметаллами

В Челябинской области у подозреваемых в незаконном обороте драгоценных металлов изъяты золотые слитки массой более 4 килограммов.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, возбуждены уголовные дела в отношении двух местных жителей и жителя Башкирии, подозреваемых в незаконном обороте драгоценных металлов.

По данным следствия, 29 сентября в Магнитогорске при заключении незаконной сделки по продаже золотых слитков были задержаны двое магнитогорцев и житель соседнего региона. У них изъяты изготовленные кустарным способом золотые слитки массой более 4 кг и 4,7 млн рублей.

Преступление выявлено сотрудниками регионального управления ФСБ России, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.

В настоящее время проводятся следственные действия по установлению обстоятельств совершенного преступления. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения. Расследование уголовного дела продолжается.

Челябинск, Виктор Елисеев

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