В Челябинске на ночь закроют движение автотранспорта через железнодорожный переезд в Чурилово

В ночь на 1 октября железнодорожный переезд в челябинском микрорайоне «Чурилово» закроют для автомобилистов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии, в связи с проведением аварийных работ железнодорожного пути перегона «Тракторострой-Чурилово» на переезде «2109 км» будет закрыто движение автотранспорта с 22 часов 30 сентября до 4 часов 1 октября.

Объезд будет осуществляться по Копейскому шоссе, улицам Енисейская, Рождественского, Ленина, Линейная.

Водителей просят учитывать ограничения и заранее планировать свой маршрут.

Челябинск, Виктор Елисеев

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