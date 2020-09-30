Челябинская ветстанция объявила декаду скидок

К Всемирному дню защиты животных Челябинская ветстанция предоставит скидки на свои услуги.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства сельского хозяйства Южного Урала, с 1 по 11 октября Челябинская ветстанция проводит социальную акцию – льготное ветеринарное обслуживание на самые востребованные виды услуг. Акция приурочена к Всемирному дню защиты животных, который отмечается 4 октября.

В этот период пройдет бесплатная вакцинация против бешенства и дерматомикозов, владельцам питомцев нужно оплатить только фактическую стоимость вакцины. Будут предоставлены 50-процентные скидки на кастрацию мелких домашних животных, на исследование на дерматомикозы, на электронное мечение (чипирование) кошек и собак. В половину стоимости можно будет приобрести и микрочипы по специальному предложению от «Зооаптеки74». В клинике будет установлена спеццена на лапароскопическую кастрацию животных. Всем кастрированным котам и стерилизованным кошкам будет предложен подарок от компании – производителя кормов для животных.

Мероприятия, приуроченные к Всемирному дню защиты животных, проводятся Челябинской ветстанцией с 2005 года. За прошедшие годы на льготном осмотре ветеринаров побывало несколько тысяч мохнатых пациентов, проведены тысячи операций по кастрации и стерилизации.

Мероприятия в рамках Всемирного дня защиты животных будут проводиться на базе лечебниц ОГБУ «Челябинская ветстанция». Справки и запись по единому номеру телефона: 8 (351) 214-14-14, сообщает минсельхоз.

Челябинск, Виктор Елисеев

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