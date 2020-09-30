Руководитель полигона ЦКС в Локомотивном организовал на его территории незаконную утилизацию битума

В Челябинской области бывший руководитель структурного подразделения «Центра коммунального сервиса – Локомотивный» осужден за получение коммерческого подкупа в значительном и крупном размерах.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Уральского следственного управления СКР на транспорте, 61-летний южноуралец признан виновным в трех эпизодах получения коммерческого подкупа в значительном и крупном размерах. Такое решение принял Карталинский городской суд.

Следствием и судом установлено, что в 2018 году руководитель полигона заключил фиктивные договоры с коммерческими организациями на размещение на территории вверенного ему полигона загрязненных битумных отходов, относящихся к IV классу опасности. Согласно договоренности, отходы из битумных ям на протяжении 2018- начала 2019 годов завозились на полигон, где в дальнейшем незаконно утилизировались.

При этом полигон не имел лицензии на переработку и утилизацию отходов этой категории. За указанные незаконные действия бывший руководитель структурного подразделения «Центра коммунального сервиса – Локомотивный» получил от собственников отходов более 200 тысяч рублей.

Мужчина вину признал полностью и раскаялся в содеянном.

Суд приговорил бывшего сотрудника ЦКС к 5 годам 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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