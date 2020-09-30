Жители Челябинской области отдали за сутки аферистам 4 миллиона рублей

За прошедшие сутки южноуральцы лишились более 4 миллионов рублей, поверив мошенникам.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, одной из самых распространенных схем мошенничества, о которой постоянно напоминают сотрудники полиции Южного Урала, является «звонок от сотрудника службы безопасности банка».

В дежурные части челябинского управления МВД, территориальных отделов МВД «Троицкий», по ЗАТО Трехгорный, Пластовского, Агаповского, Аргаяшского, Еткульского, Кизильского районов обратились местные жители с аналогичными заявлениями. Потерпевшие – люди разного возраста, работающие и пенсионеры рассказали, что им поступили звонки от якобы сотрудников службы безопасности банка и сообщили, что необходимо защитить их средства от несанкционированного списания. Южноуральцы поверили звонившим незнакомцам, выполнили операции с банковскими картами и в итоге лишились разных сумм сбережений. Общий ущерб потерпевшим составил около 4 миллионов рублей.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частями 2, 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

«Такой вид мошенничества, когда потерпевший выполняет рекомендации неизвестного телефонного собеседника, называется бесконтактным, или дистанционным. Появился он вслед за развитием интернет-технологий и онлайн-сервисов, – напоминают в пресс-службе силового ведомства. – Звонящий под видом представителя банка начинает разговор с того, что обращается к вам по имени и отчеству. Попросите его назвать вашу фамилию. Скорее всего, он не справится с этой задачей. В разговоре с мошенником абонент может слышать интершум, напоминающий работу колл-центра, что также должно насторожить. В ходе дальнейшего общения вас будут убеждать в несанкционированном доступе неизвестными лицами к вашему счету и предложат «надежный» способ обезопасить свои накопления или оформить кредит, осуществив определенные манипуляции под диктовку. Здесь уже однозначно нужно прервать разговор и отключить телефон».

Южноуральцам напоминают, что сотрудники банков не совершают звонки с подобными предложениями, и не запрашивают конфиденциальную информацию. В случае имеющихся сомнений необходимо перезвонить на номер горячей линии финансово-кредитной организации, указанный на карточке. Кроме того, телефон можно проверить в любой поисковой системе браузера, очень часто люди, уже столкнувшиеся с мошенниками, звонившими с этого номера, оставляют отзывы и предостерегают о том, что это злоумышленники.

Челябинск, Виктор Елисеев

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